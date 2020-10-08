В борьбе с коронавирусом выбрали новый приоритет [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украине сейчас 37 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом, но только 13 тысяч из них обеспечены кислородом. Об этом он сказал во время пребывания с рабочей поездкой в Черновицкой области, сообщает "Укринформ".
Власти хотят увеличить этот показатель до 80%.
Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечение больных коронавирусом, были обеспечены кислородом: централизованным или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13 тысяч коек из 37 тысяч, отведенных для лечения больных коронавирусом.
Он отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.
Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам.
Ранее сообщалось, что COVID-19 преодолел все психологические рубежи. Также мы писали о том, сколько времени коронавирус живет на коже человека.
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