В четверг, 8 октября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украине сейчас 37 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом, но только 13 тысяч из них обеспечены кислородом. Об этом он сказал во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области, сообщает "Укринформ".

Власти хотят увеличить этот показатель до 80%.

Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечение больных коронавирусом, были обеспечены кислородом: централизованным или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13 тысяч коек из 37 тысяч, отведенных для лечения больных коронавирусом.

Он отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.

Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам.

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