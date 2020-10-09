Війна на Донбасі: військові продовжують гасіння пожежі у прифронтовій зоні [ Редактировать ]
А ще українські військові продовжують гасити пожежі у прифронтовій зоні. Бійці переконані - підпалюють степ і лісосмуги російські найманці. Вогонь шириться від позицій супротивника, і вітер жене полум'я до українських окопів.
Район прифронтової Попасної. Через сильний вітер тут і досі не можуть остаточно подолати полум'я. І чим ближче до лінії зіткнення, тим ситуація гірша.
І якщо у тиловій зоні та прифронтовій смузі мали змогу застосовувати протипожежну авіацію та різноманітну техніку, то тут на передньому краю, а звідси до позицій бойовиків менше кілометра, гасити полум'я можна лише вручну і дуже обережно.
Вщент згорілим лісом, вздовж бліндажів бойовиків, а звідси їх дуже добре видно нас ведуть до передових позицій. Навкруги попіл та залишки снарядів.
Позивний "Юріст", військовослужбовець ЗСУ:
Ведемо спостереження як за противником, та і за пожежами, потроху вже до цього звикли.
Військовики гасять пожежі чи не щодня, а бойовики роблять все нові і нові підпали - розповідає Микола. Чоловік тільки за цей тиждень три рази гасив сильні пожежі, та бачив як вони виникають.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Вздовж окопів йшла група з 2-3 чоловік і потім вздовж 3 хвилин розгоралося полум'я, а вітер у наш бік. І вогонь приходив на наші окопи, дякувати богу всі живі здорові.
Вітер на жаль допомагає супротивнику. Скільки разів ті розпалювали пожежі, а самі від вогню майже не постраждали.
Богдан, військовослужбовець ЗСУ:
В основному ні, вітер місяць цілий від них дує, і якщо і доходило до них то чуть, не в такому масштабі. У нас і до 4 метрів висота доходила, а у них менше.
Ще одна небезпека це міни та різноманітні нерозірвані боєприпаси, які накопичилися між лініями оборони. Часто вони починають вибухати. А під звуки розривів бойовики можуть випустити декілька черг.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Сигналки спрацьовували від пожару, по трасерах, це більш в бік второго батальйона, там чутні були приходи, вистріли.
За прогнозами синоптиків, тепла та суха погода на Донбасі триватиме ще тиждень. Тож і для армійців час буде дуже напружений.
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