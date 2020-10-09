В Англии открылось общежитие из Гарри Поттера (фото) [ Редактировать ]
На английской ферме North Shire открылось пространство, которое стилизовали под общежитие Гриффидора из серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Lonely Planet.
Помещение под названием The Dorm имеет шесть односпальных кроватей с бархатными шторами и камин, как в фильмах.
Отмечается, что в ванной общежития расположен витраж с изображением русалки. Такой же появлялся в фильме Гарри Поттер и Кубок огня.
Фото: Lonely Planet
Фото: Lonely Planet
Ранее мы писали, что Студия Warner Bros Games представила трейлер новой ролевой игры по вселенной Гарри Поттера. Игра будет с открытым миром, созданным вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс.
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