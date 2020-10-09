На английской ферме North Shire открылось пространство, которое стилизовали под общежитие Гриффидора из серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Lonely Planet.

Помещение под названием The Dorm имеет шесть односпальных кроватей с бархатными шторами и камин, как в фильмах.

Отмечается, что в ванной общежития расположен витраж с изображением русалки. Такой же появлялся в фильме Гарри Поттер и Кубок огня.

Фото: Lonely Planet

Фото: Lonely Planet

Ранее мы писали, что Студия Warner Bros Games представила трейлер новой ролевой игры по вселенной Гарри Поттера. Игра будет с открытым миром, созданным вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс.