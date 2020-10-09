ЦВК не знає, як застосовувати закон про вибори - Власенко [ Редактировать ]
В п’ятницю ввечері, 9 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко розповів про порушення на місцевих виборах-2020.
"Насправді порушення можна поділити на декілька груп. Є порушення, які є умовно традиційними для України, а є порушення, пов'язані із тим, що вчергове ми змінили систему виборів і змінили її прямо напередодні самих виборів. Ані ЦВК, при всій повазі до Юрія Романовича Мірошниченко, ані територіальна комісія, ані дільнична, насправді не знають, як застосовувати закон. До речі, на це наклалась абсолютно неконституційна зміна меж районів, ліквідація районів і створення нових. Ми зараз отримали величезні райони, де по 720 дільниць у нас є і тому порушення викликані в тому числі і тим.
Я думаю, що основним порушенням, яке буде в день виборів, це буде або аномальна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними, тому що люди не будуть знати, як заповнювати їх. Або люди взагалі не будуть ставити цифру біля колонок. Насправді, дуже добре, що ЦИК працює цілодобово і робить спробу роз'яснити людям систему виборів", - зазначив народний депутат.
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