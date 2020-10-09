В п’ятницю ввечері, 9 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко розповів про порушення на місцевих виборах-2020.

"Насправді порушення можна поділити на декілька груп. Є порушення, які є умовно традиційними для України, а є порушення, пов'язані із тим, що вчергове ми змінили систему виборів і змінили її прямо напередодні самих виборів. Ані ЦВК, при всій повазі до Юрія Романовича Мірошниченко, ані територіальна комісія, ані дільнична, насправді не знають, як застосовувати закон. До речі, на це наклалась абсолютно неконституційна зміна меж районів, ліквідація районів і створення нових. Ми зараз отримали величезні райони, де по 720 дільниць у нас є і тому порушення викликані в тому числі і тим.