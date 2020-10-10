Режим тиші порушили сьогодні і в зоні ООС. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Водяного. Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали. Втрат немає.

Натомість сьогодні у Торецьку вшановували пам'ять тих, хто ціною власних життів захищали місто у 2018 році.

Прифронтовий Торецьк, що навпроти окупованої Горлівки, один зі скверів міста. Сьогодні тут відкривають пам'ятник на честь п'ятнадцяти загиблих воїнів 24 бригади. Вона боронила місто у 2018 році - тоді армійці звільнили одразу кілька селищ ціною власних життів. Зараз бригада знову на передовій, і про загиблих тут пам'ятають.

Сергій Поступальський, командир 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила:

Солдат живий доти, доки про нього існує пам'ять. Тому це важливо. Буде народ пам'ятати про своїх захисників, про людей таких же, які стоять на захисті - буде наша Україна.

На відкриття монумента приїхали побратими та родичі загиблих. Хтось уже не воює, хтось - досі служить. Пам'ять бережуть усі!

Надія Богович, ветеран бригади:

Наша па'мять звичайно не помре, вона буде з нами. А треба, щоб приїжджі приходили, дивилися на ці пам'ятники і розуміли - якою ціною.

Серед тих, хто сьогодні приїхав до Торецька, Віктор і Світлана - батьки Андрія Маслова, який загинув тут 21 травня 2018 року - саме у свій тридцять перший день народження, відбиваючи напад диверсантів. У мирному житті він був професійним футболістом, тож і позивний мав відповідний - "Футболіст".

Віктор Маслов, батько загиблого Андрія Маслова:

Він мріяв про процвітаючу, вільну країну, любив він нашу країну - за що і віддав життя.

Світлана Маслова, мати загиблого Андрія Маслова:

У нього народилась дитинка - півроку. Він мріяв виховувати дитину і бути добрим батьком.

Прийшли сюди і місцеві жителі.

Тетяна, жителька Торецька:

Це наш захист, наше життя, і ми будемо їх пам'ятати.

На честь загиблих у сквері висадили молоді дерева калини.