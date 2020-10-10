У Торецьку встановили пам’ятник загиблим воїнам 24 бригади [ Редактировать ]
Режим тиші порушили сьогодні і в зоні ООС. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Водяного. Вогонь у відповідь українські бійці не відкривали. Втрат немає.
Натомість сьогодні у Торецьку вшановували пам'ять тих, хто ціною власних життів захищали місто у 2018 році.
Прифронтовий Торецьк, що навпроти окупованої Горлівки, один зі скверів міста. Сьогодні тут відкривають пам'ятник на честь п'ятнадцяти загиблих воїнів 24 бригади. Вона боронила місто у 2018 році - тоді армійці звільнили одразу кілька селищ ціною власних життів. Зараз бригада знову на передовій, і про загиблих тут пам'ятають.
Сергій Поступальський, командир 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила:
Солдат живий доти, доки про нього існує пам'ять. Тому це важливо. Буде народ пам'ятати про своїх захисників, про людей таких же, які стоять на захисті - буде наша Україна.
На відкриття монумента приїхали побратими та родичі загиблих. Хтось уже не воює, хтось - досі служить. Пам'ять бережуть усі!
Надія Богович, ветеран бригади:
Наша па'мять звичайно не помре, вона буде з нами. А треба, щоб приїжджі приходили, дивилися на ці пам'ятники і розуміли - якою ціною.
Серед тих, хто сьогодні приїхав до Торецька, Віктор і Світлана - батьки Андрія Маслова, який загинув тут 21 травня 2018 року - саме у свій тридцять перший день народження, відбиваючи напад диверсантів. У мирному житті він був професійним футболістом, тож і позивний мав відповідний - "Футболіст".
Віктор Маслов, батько загиблого Андрія Маслова:
Він мріяв про процвітаючу, вільну країну, любив він нашу країну - за що і віддав життя.
Світлана Маслова, мати загиблого Андрія Маслова:
У нього народилась дитинка - півроку. Він мріяв виховувати дитину і бути добрим батьком.
Прийшли сюди і місцеві жителі.
Тетяна, жителька Торецька:
Це наш захист, наше життя, і ми будемо їх пам'ятати.
На честь загиблих у сквері висадили молоді дерева калини.
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