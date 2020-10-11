За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает командование Медицинских сил.

14 человек госпитализированы, а остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Отмечается, что по состоянию на 11 октября в рядах ВСУ болеют 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 2806 человек, летальных случаев – 11. При этом, на самоизоляции находятся 492 человека.

Ранее мы писали, что от коронавируса погиб украинский военный. Он стал одинадцатым умершим от осложнений инфекции в ВСУ.