В ВСУ зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает командование Медицинских сил.
14 человек госпитализированы, а остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Отмечается, что по состоянию на 11 октября в рядах ВСУ болеют 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 2806 человек, летальных случаев – 11. При этом, на самоизоляции находятся 492 человека.
Ранее мы писали, что от коронавируса погиб украинский военный. Он стал одинадцатым умершим от осложнений инфекции в ВСУ.
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