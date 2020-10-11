Ситуація на місцях може змінитися після 25 жовтня. Дня виборів. Бо все залежатиме, Кого люди оберуть у владу на місцях.

А поки тривають передвиборчі перегони, і чимало політичних сил скаржаться на порушення. Дайджест політичних новин - далі.

Тиск на суди і цькування опозиції. Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від "Слуг народу" припинити спроби саботувати вибори в Миколаєві. Про це йдеться на сайті політсили. За даними опозиціонерів "слуги"хочуть скасувати в суді реєстрацію Миколаївських виборчих списків партії і не допустити кандидатів до виборів.

В заяві, що з'явилась на сайті партії, "Опозиційна платформа - За життя" закликає суди не приймати протизаконних і антидемократичних рішень під тиском. Адже це унеможливлює чесні і демократичні вибори.

Зависока комуналка, аварійний дах і застарілі комунікації. Кандидат в столичні мери від "Опозиційної платформи - за життя" Олександр Попов проінспектував стан житлового фонду Києва. За його словами, понад п'ять тисяч столичних будинків потребують термінової реконструкції, адже були зведені ще в середині минулого століття.

Олександр Попов, кандидат у мери Києва від "Опозиційної платформи - За життя":

Мы в состоянии в городском совете Киева принять свою муниципальную киевскую программу, которая позволит системно, планомерно, но быстрыми темпами реконструировать такой жилой фонд. Дело в том, что рабочая сила, строительные материалы, все оборудование, которое необходимо при такой реконструкции - все производится в городе Киеве. Поэтому мы одновременно решаем вопрос аварийности, решаем вопрос занятости населения и увеличения его доходов за счет создания рабочих мест.

"Європейська солідарність" вимагає припинити повноваження Добровеличківської селищної територіальної виборчої комісії на Кіровоградщині. Через систематичні порушення, йдеться на сайті політсили. Там опублікували заяву, яка партія направила до Центральної виборчої комісії.

В ній йдеться, що ТВК вже вчетверте відмовила в реєстрації кандидатам від "Європейської Солідарності"на виборах до селищної ради. І систематично порушує виборче законодавство.