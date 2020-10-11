А от герой нашого наступного матеріалу якраз довів, що і один у полі воїн. І дав бій чиновницькій бюрократії. Євген Погорєлов із Миколаєва витратив рік, аби біля дитячих садочків та шкіл по всьому місту нарешті обладнали пішохідні переходи.

Довелося оббивати пороги кількох інстанцій, витрати купу часу і нервів, але йому таки це вдалося. Як саме? Рецепт боротьби за свої права - розкаже Марина Михайловська.

Центр Миколаєва. Поряд із обласним палацом культури дитячий парк розваг і бібліотека. Навколо жвавий автомобільний рух.

Євген Погорєлов, громадський активіст:

Мама з візком або дитина стоять і чекають, чекають, потрібні пішохідні переходи. Але, щоб переконатися я особисто і мої друзі стояли на перехресті і рахували людей, які проходять протягом світлового дня. Це близько тисячі осіб.

За кілька кварталів іще одне небезпечне перехрестя. Поруч школа й дитячий садок, куди ходить дитина Євгена. Каже: пройти тут донедавна було небезпечним квестом.

Олена Осипова, завідувачка миколаївського ДНЗ №20:

Большегрузный транспорт сносил углы по прилегающей территории, выворачивал канализационные люки, это мешало подходу детей и родителей к детскому саду.

Анастасія, жителька Миколаєва:

Не всегда водители смотрят по сторонам и даже здесь не всегда реагируют, когда начинаешь переходить.

Рік тому Євген обрав 12 найскладніших ділянок і все-таки добився встановлення попереджувальних знаків у своєму мікрорайоні.

Євген Погорєлов, громадський активіст:

Мета була спробувати: чи може звичайна людина без усіляких важелів впливу або домовленостей просто піти і зробити щось краще навколо себе. Мені здається це вдалося.

Департамент безпеки дорожнього руху, департамент житлово-комунального господарства, патрульна поліція - до кожної інстанції громадський активіст звертався неодноразово. На все знадобився місяць.

Євген Погорєлов, громадський активіст:

Близько 4 місяців тривало встановлення дорожніх знаків, а потім ще пів року нанесення розмітки.

Нині в Миколаєві більше ніж тисяча переходів. Пішоходи скаржаться, цього замало. У поліції пояснюють: встановлення нових знаків і нанесення розмітки має бути обґрунтованим.

Віталій Душко, речник Управління патрульної поліції в Миколаївській області:

Патрульна поліція не може вимагати встановлення чи облаштування пішохідних переходів. В межах нашої компетенції ми регулярно надаємо міській владі аварійність по дорогах міста та області і можемо виносити пропозиції до міської влади щодо облаштування тієї чи іншої ділянки.

Довго, але реально. Завдяки Євгену облаштували дев'ять із дванадцяти запланованих пішохідних переходів. Та цим чоловік не обмежується. Наразі працює над безкоштовним додатком, який нагадуватиме дітям, як правильно переходити дорогу.