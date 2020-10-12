"Доведи, що не хворий": у Німеччині ввели карантинні правила у готелях [ Редактировать ]
Немає негативного тесту сиди вдома! У Німеччині людям, які приїздять із "червоних зон", щоб зняти номер у готелі треба довести, що ти здоровий. Чи працює такий метод? Розкаже Тетяна Логунова.
Це довга черга охочих здати тест на коронавірус в одну з лабораторій Берліна. Людей з симптомами пропускають першими, через окремий вхід, усі інші мусять чекати. А чекати доводиться довго, в останні дні охочих перевіритись на COVID-19 побільшало. Адже без негативного тесту жителів столиці тепер не приймають готелі в інших містах Німеччини.
Небажані гості. Більшість німецьких земель ухвалила рішення обмежити прийом туристів із внутрішніх зон ризику. Це міста і регіони країни, де фіксують різке зростання нових захворювань. Приміром, якщо я захочу завтра поїхати до Мюнхена і спробую забронювати готель, мене попросять надіслати свіжий негативний тест на COVID-19. Інакше відмовлять у проживанні.
Разом з Берліном у червону зону потрапили Франкфурт, Хамм, Бремен і ще кілька великих німецьких міст. І це саме напередодні сезону осінніх відпусток, коли німці активно подорожують країною. Тож цього року громадян просять відмовитися від мандрівок.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Ми всі прекрасно знаємо, коли ризик зараження особливо високий. Тож кожен мусить спитати себе сам, чи варто зараз подорожувати, чи варто йти на вечірку? Якщо 80 мільйонів громадян допоможуть нам у боротьбі з вірусом, ми не залишимо хворобі жодних шансів.
Власників готелів нові правила заскочили зненацька.
Отто Ліндінгер, власник готелю:
На практиці це все дуже важко реалізувати. Ми про все дізналися зі ЗМІ і не розуміємо, які міста у зоні ризику, кого нам тепер не можна селити у готелі. Тільки туристів, які приїжджають на відпочинок? Чи й гостей, які їдуть у відрядження? Що робити з запланованими заходами?
А ще представникам готельного бізнесу не подобається, що саме вони тепер змушені сортувати гостей за місцем проживання. І відмовляти потенційним клієнтам без довідки про відсутність COVID-19.
Томас Гепперт, голова союзу готелів Баварії:
Чи не було би логічніше запровадити заборону на виїзд із міст і регіонів, які потрапили до червоної зони? Для всіх людей, крім тих, які мають свіжий негативний тест. Тоді б відповідальність лежала на туристах, а не на приймаючій стороні.
Поки ж відповідальність на готельєрах. За порушення правил штраф до 20 тисяч євро.
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