Війна на Донбасі: військовим доводиться боротися з пожежами [ Редактировать ]
Уже кілька тижнів українські військові воюють на ще одному фронті. Пожежі, що не полишають Луганщину, упритул підступають і до армійських позицій. Крім того, ворог влаштовує диверсії та підпали. З передової - наш військовий кореспондент Руслан Смєщук.
Передова горить. Точніше догорає другий тиждень поспіль.
Хрусткий попіл та суцільне згарище, зараз так виглядають десятки кілометрів вздовж лінії зіткнення. Таких масштабних пожеж не було з початку війни. Ситуацію ускладнюють тони нерозірваних боєприпасів, які накопичились за час бойових дій.
Особливо, коли ці боєприпаси починають вибухати.
Дотлівають залишки дерев, у попелі можна побачити рештки снарядів та мін. Це передова під Горлівкою. Вогонь та снаряди пошкодили стратегічний водогін, який забезпечує і непідконтрольну, і підконтрольну території.
Ось ті струмені, прориви труби. Вони між армійськими та ворожими позиціями. Тож текти вони будуть, схоже, ще довго. Тут особливо сильно вибухали снаряди та міни.
Максим, військовослужбовець ЗСУ:
Намагалися здержувати вогонь, але коли ситуація накалялась, коли десь вблизі вже вибухало, боєприпаси - то в укритті намагалися знаходитись.
Вогонь прийшов від бойовиків. За цей час вони, користуючись, так би мовити, попутним вітром - намагалися підпалювати наші опорники. Іноді трасерами.
Володимир, військовослужбовець ЗСУ:
Було пару черг, певно хотіли нас підпалити - що не допалили. І буквально за годину велика площа поля вигоріла.
Ось тактична камера зафіксувала, як група бойовиків здійснює підпал. І таких випадків - десятки. На кожній позиції розповідають.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Вони все випалили, все згоріло, з якого вони боку хочуть ще палити я не скажу. Бо в нас всі позиції обгоріли, всі.
Переважно бойовики не заважали гасінню пожеж. Але щонайменше одного разу, під Золотим - почали стріляти у військових.
Наталія, військовослужбовець ЗСУ:
І у військових не було можливості загасити пожежу. Тож огонь набрав дуже великих масштабів, і деякі спостережні пости вигоріли.
І якщо в тилу рятувальники активно застосовували навіть протипожежну авіацію, то на передовій навіть пожежна машина - це рідкість. Частіше вогонь доводиться гасити ось такими штуками.
Це знаряддя тушення вогню, яким ми відбиваємось від противника. Тому що він неодноразово намагається викурити з нашої України, а ми не даємся.
Під час пожеж вояки не тільки врятували всіх побратимів, зброю, боєкомплекти. Дехто виніс із полум'я ну дуже незвичний крам.
Позивний "Юрист", військовослужбовець ЗСУ:
Наші мінно-вибухові загородження - ми їх знімали, берегли. Ми там де ставили, там знімали, щоб противник не знав де вони, щоб не взривалися.
Така ось армійська запасливість. А ще ці пожежі впливають на побут. Попри все український солдат повинен виглядати охайно - і скаржаться, і жартують вояки.
Позивний "Розгон", військовослужбовець ЗСУ:
Приніс води постирався, і грязний на другий день. Постиравсі і грязний на другий день. От каждий день стираємося, такі умови.
Дісталося від полум'я і бойовикам. На непідконтрольній території зафіксували більше сотні осередків займання. А волонтери з аеророзвідки.
Зафіксували кілька артилерійських самоходок супротивника, в яких від вогню здетонував боєзапас.
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