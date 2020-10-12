Канів та Суми стали єдиними "червоними" містами України [ Редактировать ]
Нове карантинне зонування відсьогодні діє в Україні. У червоній залишається Канів, що на Черкащині. Вперше почервоніли Суми.
Натомість до помаранчевої зони з червоної перейшов Тернопіль та кілька районів регіону. Київ у помаранчевій зоні. Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.
по теме
В Україні готують лікарні другої коронавірусної хвилі
У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, уже перевантажені. У деяких люди лежать в коридорах. Де ситуація найгірша розповів міністр
Медики масово залишають Україну через низькі зарплати та умови праці
В умовах пандемії усю надію люди покладають на лікарів. Тим часом самі медики свої надії втрачають. Через зарплати, а точніше - їхній рівень
"Доведи, що не хворий": у Німеччині ввели карантинні правила у готелях
Більшість німецьких земель ухвалила рішення обмежити прийом туристів із внутрішніх зон ризику. Це міста і регіони країни, де фіксують різке зростання нових захворювань
Школи на карантин, студентів на дистанційне: в Україні запровадили нові коронавірусні обмеження
Летальних випадків 85. По регіонах лідери заражень - Харків та область, а також Київ. Там зафіксовано по півтисячі випадків ковіду.
У МОЗ оприлюднили умови безкоштовного тестування українців у приватних лабораторіях
Найбільша кількість госпіталізацій - до лікарень з важкими формами COVID-19 потрапила рекордна кількість українців