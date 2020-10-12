Нове карантинне зонування відсьогодні діє в Україні. У червоній залишається Канів, що на Черкащині. Вперше почервоніли Суми.

Натомість до помаранчевої зони з червоної перейшов Тернопіль та кілька районів регіону. Київ у помаранчевій зоні. Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.