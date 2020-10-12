Ліванські художники провели доброчинну виставку заради допомоги постраждалим унаслідок вибуху в порту. Зібрані від продажу картин гроші передадуть нужденним. А самим заходом сподіваються підтримати дух містян. Що зобразили на своїх роботах? І як живе місто за два місяці після катастрофи? Розповість Ольга Жидецька.

Діти, красиві жінки, яскраві кольори й фантастичні сюжети. Просто неба гурт бейрутських митців розгорнув доброчинну виставку-продаж своїх робіт. Тут вони завершують недописані картини та охоче розповідають про свою творчість і переживання.

Імад Абдулсатер, художник:

Я зосередився на надії. Після цієї катастрофи обов'язково має бути надія, бодай навіть дуже маленька. А дитина завжди символізує успішне майбутнє.

Об'єднатися заради шляхетної мети митців змусив спільний біль. Бейрут тяжко оговтується після руйнівного вибуху, який четвертого серпня зніс кілька кварталів поблизу порту. Тоді загинуло майже двісті людей. Сотні сімей досі не мають ані даху над головою, ані уявлення, як переживуть зиму. Небезпечні завали вже розібрали. Але багато потрощених будівель досі стоять без ремонту.

Фірас аль-Галабі, скульптор:

Наше покликання - служити іншим. Зароблені кошти спрямують родинам, які постраждали через цю жахливу трагедію. Ми хочемо підтримати їх і разом покласти початок відродженню спустошеного Бейрута.

Раеда Мурад аль-Соло, художниця:

Ми хочемо як художники зробити свій внесок і допомогти людям, які постраждали внаслідок вибуху в порту. Дати ліванському народові хоч краплю відчуття радості та впевненості.

Схожі доброчинні акції нині звична справа для Бейрута. Нещодавно в місті провели благодійний веломарафон. А власники зруйнованих підприємств намагаються залучити гроші через краудфандинг. Надії на допомогу держави в них не багато. Адже Ліван котрий рік перебуває в глибокій економічній та політичній кризі. Яку цьогоріч посилила ще й пандемія коронавірусу.