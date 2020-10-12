Протести в Киргизії тривають з початку минулого тижня

Президент Киргизстану повторно ввів режим надзвичайного стану на території Бішкека. Про це повідомляє сайт глави держави. Попередній указ не був розглянутий протягом трьох днів парламентом.

На території столиці дозволено введення комендантської години і особливого режиму в'їзду-виїзду. Також повідомляють, що будівлю парламенту, яку раніше захопили протестувальники, - оглянули слідчі групи і її було передано владі.

Протести в Киргизії тривають з початку минулого тижня. Люди вийшли на вулиці через незгоду з результатом парламентських виборів. У ЦВК Киргизії вже визнали їх недійсними, до шостого листопада мають призначити нове голосування.