Студентів-медиків залучать до боротьби з коронавірусом [ Редактировать ]
4420 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 43 людини померло, 903 одужало. Такі оперативні дані Ради Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 741. На Сумщині - 418. На Полтавщині 244.
Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. І відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. У червоній залишається Канів, що на Черкащині. Вперше почервоніли Суми.
Натомість до помаранчевої зони з червоної перейшов Тернопіль та кілька районів регіону. Київ теж у помаранчевій зоні. Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.
Дострокові канікули з 15 до 30 жовтня. Рекомендаційні листи з такою порадою до всіх закладів загальної середньої освіти сьогодні надсилає Міносвіти. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.
А ресторанам і клубам у червоній та помаранчевій зонах радять - працювати до 22.00 години. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі.
До роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах - лікарні, що приймають ковідних хворих, - перевантажені.
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