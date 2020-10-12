У багатьох регіонах лікарні, що приймають ковідних хворих, перевантажені

4420 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 43 людини померло, 903 одужало. Такі оперативні дані Ради Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 741. На Сумщині - 418. На Полтавщині 244.

Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. І відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. У червоній залишається Канів, що на Черкащині. Вперше почервоніли Суми.

Натомість до помаранчевої зони з червоної перейшов Тернопіль та кілька районів регіону. Київ теж у помаранчевій зоні. Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.

Дострокові канікули з 15 до 30 жовтня. Рекомендаційні листи з такою порадою до всіх закладів загальної середньої освіти сьогодні надсилає Міносвіти. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

А ресторанам і клубам у червоній та помаранчевій зонах радять - працювати до 22.00 години. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі.

До роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах - лікарні, що приймають ковідних хворих, - перевантажені.