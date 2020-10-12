На Украину надвигаются дожди и сильный ветер [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, во вторник днем в западных и юго-западных областях ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 м / с.
Кроме того, в Карпатском регионе прогнозируются значение дожди.
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