В Украине за сутки посадят 1 миллион деревьев [ Редактировать ]
Источник: Государственное агентство лесного хозяйства Украины
Лесники начали подготовку к высадке деревьев в рамках всеукраинской акции "1 000 000 деревьев за 24 часа". Об этом сообщает Государственное агентство лесного хозяйства Украины.
Проведение акции запланировано на 17 октября. Высадка 1 млн деревьев в Украине - это часть глобальной инициативы по высадке деревьев в 100 странах мира.
Акция по посадке 1 млн деревьев будет проходить по всей Украине. Под руководством лесников 50 тысяч волонтеров будут засаживать саженцами лесополосы, "лысины" на срубах, а также закладывать аллеи и парки. Будет "засчитываться" и индивидуальная посадка деревьев возле дома или на приусадебном участке.
Высаживать будут 25 видов деревьев, в основном сосну, дуб, бук и ясень.
Гослесхозы Украины проводят подготовку площадей, нуждающихся в облесении. 14 октября начнется высадка деревьев на Волыни. Там акцию приурочили ко Дню защитников Украины.
21 марта 2020 года в рамках экологического проекта "Озеленение Украины" по всей стране планировалось высадить за одни сутки более 1 млн деревьев за сутки и тем самым установить национальный рекорд. Из-за карантина акцию перенесли на осень.
Весной лесники высадили 140 млн саженцев на площади 23 тыс. га. Осенью этого года планируют посадить еще 1,4 млн.
Ранее сообщалось, в Украине проводится национальная инвентаризация лесов, чтобы остановить "черных лесорубов".
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