Во Дворце спорта обустроят госпиталь для больных COVID-19 [ Редактировать ]
Стало известно, что в Киеве во Дворце спорта планируют обустроить госпиталь для больных COVID-19. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"По приказу президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.
Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец спорта. ", - написал Радуцкий.
Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся открыть коронавирусные госпитали.
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