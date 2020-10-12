Стало известно, что в Киеве во Дворце спорта планируют обустроить госпиталь для больных COVID-19. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"По приказу президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец спорта. ", - написал Радуцкий.

Ранее мы писали, что несколько украинских городов готовятся открыть коронавирусные госпитали.