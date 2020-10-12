В Лиге наций вратарь "проспал" автогол (видео) [ Редактировать ]
Во время матча турнира Лиги наций между сборными Эстонии и Македонии произошла курьезная ситуация, в ходе которой голкипер хозяев Карл-Якоб Херн пропустил мяч от защитника. Об этом пишет "Униан".
Голкипер по непонятной причине покинул собственные ворота в момент, когда защитник Мяртен Кууск отдавал пас назад.
Отмечается, что Хейн успел добежать до линии ворот и попытался выбить мяч, но лишь отправил его в сетку. Поединок, в итоге завершился со счетом 3:3.
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