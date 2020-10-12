Елизавета II вызвала принца Гарри для серьезного разговора [ Редактировать ]
В Великобритании ожидают приезда младшего внука королевы принца Гарри в ближайшие несколько недель. По словам инсайдеров, Елизавета II вызвала его для серьезного разговора, сообщает Daily Mail.
Такой вывод был сделан после того, как Гарри перевел энную сумму для счетов коттеджа Фрогмор, где он до отъезда в США проживал со своей женой Меган Маркл и их маленьким сыном Арчи.
При этом сообщается, что дом готовят к приезду принца. Прибудет он один или с семьей, неизвестно.
Отмечается, что королевская семья крайне недовольна высказываниями Гарри о политических событиях в США. Предстоящие президентские выборы принц обсуждал в эфире канала ABC.
Гарри, как члену королевской семьи, запрещается комментировать политические процессы и делать политические заявления.
По информации издания, Елизавета также будет обсуждать с внуком вопрос с визой. Гарри в США находится уже больше 180 дней.
Ранее мы писали о том, что Елизавета II теряет контроль над одной из своих заморских колоний.
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