Останнє білоруське попередження. Євросоюз обговорює санкції проти Олександра Лукашенка. Напередодні вкотре відбувся жорсткий розгін активістів у Мінську. Скільки людей потрапили до відділків і чим живе країна сьогодні - Ірина Іванова.

Такого жорсткого розгону демонстрантів у Мінську не було давно.

Водомети, світлошумові гранати та гумові кийки. Перекриті вулиці та станції метро. Відсутній мобільний зв'язок. Учасників "Маршу гордості" розганяли не лише ОМОНівці у формі, а й молодики в цивільному - в чорних масках і з кийками в руках. За даними правоохоронців, затримали понад 700 людей. Офіційно за порушення законодавства про масові зібрання. З них 570 забрали в СІЗО. Скільки постраждалих - невідомо. Серед жорстоко побитих - брат білоруської біатлоністки Дар'ї Домрачевої Микита. Його теж затримали.

Акції протесту напередодні пройшли не лише в Мінську, а й в інших містах. По всій країні у МВС нарахували 11 тисяч учасників. Кажуть, кількість демонстрантів зменшилася, але агресивність натовпу зросла. Сьогодні так само по всій країні тривають марші солідарності. У Мінську на демонстрацію вийшли пенсіонери. Опозиціонери відзначають 65-й день опору.

Уходи! Уходи!

По всьому Мінську люди єднаються у ланцюги солідарності. А в головному корпусі Білоруського державного університету студенти влаштували сидячу акцію. Спортсмени підписують листа за відставку Олександра Лукашенка. Під зверненням понад 800 підписів. Сам Лукашенко жодних заяв про вчорашній жорсткий розгін не робив. Зате на ситуацію відреагували в Євросоюзі.

Хейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Треба визнати, що після останньої зустрічі міністрів закордонних справ Європи, у Білорусі ситуація не поліпшилася. Режим Лукашенка вдається до жорстокості. Ми знову бачимо арешти мирних демонстрантів. Треба вирішувати, як з цим бути. Пропоную ввести черговий пакет санкцій, і Лукашенко повинен бути особисто у санкційному списку.

Раніше Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників, причетних до придушення громадянських прав у республіці. Самого Лукашенка у списку не було. Однак це питання сьогодні внесли у порядок денний зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбулася у Люксембурзі. Порадившись, дипломати погодилися розширити санкційний список і внести у нього прізвище Лукашенка.