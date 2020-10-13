На фронті готуються до холодів: облаштовують і утеплюють укріплення [ Редактировать ]
Нині на передовій оборонці облаштовують і утеплюють укріплення, готуються до холодів. З армійцями поспілкувався наш Руслан Смєщук.
Петро, військовослужбовець Збройних сил України:
Наш взводно-опорний пункт обгорів вже на 360 градусів, тобто нам пожежі вже не страшні
Такими словами зараз зустрічають репортерів майже на кожній передовій позиції. Вдень тут гаряче, а ось на нічних чергуваннях іноді пробирає аж до кісток.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Скоро влуплять морози, треба бути готовим.
Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:
Як замерз - то замерз, то вже не спати, нічого.Так що вдягаємося вже теплі речі. І зараз вже стало вночі холодно, вже не як днем.
Тож передова, а особливо ті її ділянки, які майже не постраждали від масштабних пожеж, поволі готується до зимових холодів.
Зараз на Донбасі стоїть суха і доволі тепла погода. Але тут на передових позиціях готується навіть не до осені, а до глибокої зими. Запасають дрова, та облаштовують бліндажі.
Ось ці залізні печі - перші "друзі" піхоти з осені й до весни. Ще тиждень тому їх не було. А тепер кожен житловий бліндаж обігрівається й затишно - наскільки це взагалі можливо на війні - подмухує димом.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Расставили буржуйки, получили их уже. Расставили, заготавливаем дрова, не спешим - не суетимся. Утепляемся. Там где сквозит - забиваем, утепляем.
З холодами з'являється іще одна проблема. Дальність огляду зростає в рази. Дороги, ще декілька тижнів тому цілком безпечні, тепер прострілюються ворогом. Тож піхотинці облаштовують і окопи.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Як впаде листя треба буде більш скритно переміщуватись, бо видимість буде вище, але і в нас теж буде краще. Тому переміщуватися будемо скритно по зарання підготовленим шляхам та окопам.
Бо хоч кількість ворожих обстрілів зменшилася, зброя бойовиків і далі працює. Лише за минулу добу російські найманці чотири рази атакували позиції українських армійців. Під Мар'їнкою били з протитанкового гранатомета.
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