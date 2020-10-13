В работе Instagram произошел сбой [ Редактировать ]
Пользователи Instagram сообщили о неполадках в работе социальной сети. Большинство сообщений связано со сбоями в работе историй.
Это подтверждают данные сервиса Downdetector.
Почти 60% от общего числа отчетов - о сбоях в историях.
В разделе Instagram с сообщениями о неполадках нет упоминаний инцидента. Также нет информации и в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Telegram появилась новая функция.
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