Пользователи Instagram сообщили о неполадках в работе социальной сети. Большинство сообщений связано со сбоями в работе историй.

Это подтверждают данные сервиса Downdetector.

Почти 60% от общего числа отчетов - о сбоях в историях.

В разделе Instagram с сообщениями о неполадках нет упоминаний инцидента. Также нет информации и в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилась новая функция.