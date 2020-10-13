Матч Украина-Испания: киевский метрополитен изменит график работы [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.
В связи с этим столичный метрополитен будет работать на час дольше, возможно закрытие трех станций, сообщили в пресс-службе КГГА.
До начала матча и после его завершения возможно закрытие станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого".
Также работа метро будет продлена на один час. Последний поезд из центра города отправится в 01:15 среды, 14 октября.
Матч Украина - Испания начнется в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.
Ранее сообщалось, что в Киеве на матчи сборной Украины допустят болельщиков.
по теме
Школьники чуть не задушили мужчину в трамвае (видео)
Инцидент произошел в Киеве
Киевский метрополитен изменит режим работы
О событии сообщают пресс-службе подземки
Под Киевом произошло серьезное ДТП
Авария произошла утром на Бориспольской трассе
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд
В столице зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19
В Киеве автобус сбил женщину на переходе (видео)
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские