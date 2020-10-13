Во вторник, 13 октября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании.

В связи с этим столичный метрополитен будет работать на час дольше, возможно закрытие трех станций, сообщили в пресс-службе КГГА.

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До начала матча и после его завершения возможно закрытие станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Льва Толстого".

Также работа метро будет продлена на один час. Последний поезд из центра города отправится в 01:15 среды, 14 октября.

Матч Украина - Испания начнется в 21:45. Игра пройдет при болельщиках. Трибуны разрешено заполнять до 25% от общей вместимости стадиона.

Ранее сообщалось, что в Киеве на матчи сборной Украины допустят болельщиков.