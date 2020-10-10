Чемпионат мира по футболу 2022: результаты отборочных матчей [ Редактировать ]
Источник: Hussein Malla/AP
Сборная Бразилии по футболу победила сборную Боливии со счетом 5:0 в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Голы забили: Маркиньос (16), Фирмино (30, 49), Коутиньо (73), мяч в свои ворота - Карраско (66).
14 октября сборная Бразилии сыграет со сборной Венесуэлы у себя дома. Боливия примет сборную Аргентины.
В другом матче сборная Колумбии победила сборную Венесуэлы со счетом 3:0. Голы забили: Сапата (16), Муриэль (26, 45).
13 октября Венесуэла примет команду Парагвая. 14 октября сборная Колумбии проведет выездной матч против сборной Чили.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
по теме
45 років історичної перемоги: ФК Динамо "Київ" святкує річницю легендарного матчу за Суперкубок УЄФА
Рівно 45 років тому, кияни здобули найбільш значущій трофей в історії вітчизняного футболу - Суперкубок УЄФА. У двоматчевому поєдинку з "Баварією", біло-блакитні змогли вибороти перемогу із загальним рахунком 3:0
Чемпионат Украины по футболу: расписание и прогнозы
В эти выходные играют 7 поединков. Сразу два центральных матча проходят в воскресенье в одно и то же время. Встречается между собой четверка лучших команд минувшего сезона: "Десна" - "Шахтер" и "Динамо" - "Заря"
Из розыгрыша Кубка Украины выбыли три клуба Премьер-лиги
30 сентября и 1 октября проходят матчи третьего раунда национального футбольного первенства
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты
"Подробности" публикуют расписание всех матчей УПЛ, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр
Киевский метрополитен изменит режим работы
О событии сообщают пресс-службе подземки