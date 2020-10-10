Сборная Бразилии по футболу победила сборную Боливии со счетом 5:0 в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года в Южной Америке. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Голы забили: Маркиньос (16), Фирмино (30, 49), Коутиньо (73), мяч в свои ворота - Карраско (66).

14 октября сборная Бразилии сыграет со сборной Венесуэлы у себя дома. Боливия примет сборную Аргентины.

В другом матче сборная Колумбии победила сборную Венесуэлы со счетом 3:0. Голы забили: Сапата (16), Муриэль (26, 45).

13 октября Венесуэла примет команду Парагвая. 14 октября сборная Колумбии проведет выездной матч против сборной Чили.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.