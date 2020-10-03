В Киеве разрешено футбольным фанатам вернуться на матчи /Фото: nashkiev

В Киеве болельщикам разрешено вернуться на матчи сборной Украины. Но трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

По данным администрации, Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

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Стоит отметить, что частичное привлечения болельщиков на следующие матчи возможно лишь при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил.

В ближайшее время в Киеве можно посетить матчи:

09.10.2020 - Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13.10.2020 - Киев, НСК "Олимпийский" - матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Напомним, назван лучший футболист Лиги Европы.

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