У Кропивницькому волонтери вирішили самотужки впорядкувати набережну міста. За місяць місцеві назбирали п'ятдесят тисяч гривень. За ці гроші купили фарби, інструментів та дошки для лавок. Як змінилася окраса Кропивницького - дивіться самі.

Брудні й розтрощені лавки, нецензурні слова на паркані. Такий непривабливий вигляд мала Набережна в Кропивницькому. Змінити ситуацію вирішили кілька десятків волонтерів. У свій вихідний взяли пензлі, фарби, інструменти і стали до роботи.

Студенти, програмісти, психологи й навіть правоохоронці. Усіх цих незнайомих і різних за фахом людей об'єднало спільне бажання - краси для Набережної.

Діана Вєхтєва, студентка Київського національного університету культури та мистецтв:

Приїхала сюди на дистанційне навчання тому чому б не допомогти, чому б не прикрасити моє рідне місто, тому що я його люблю і мені ніяке місто не замінить його.

Оксана Білоброва, поліцейська Управління патрульної поліції в Кіровоградській області:

Була, коли ми і замивали ці панелі, а сьогодні ось розфарбовуємо, наносимо українську вишиванку, а потім художник буде наносити чудові мотиваційні написи, тому вирішила підтримати.

Доки дівчата білять і оздоблюють паркан Набережної українськими орнаментами, хлопці ремонтують лави.

Єгор Сіваченко, програміст:

Я зараз рівняю лавку для того, щоб потім причепити дошки і було зручніше до цієї металевої конструкції прикрутити дошки для лавки, а хто, якщо не я, ми самі будуємо своє життя, свою країну, своє майбутнє.

Ідея впорядкувати Набережну з'явилася саме в місцевих програмістів. Протягом місяця вони збирали кошти в соцмережах. Загалом люди пожертвували майже п'ятдесят тисяч гривень. Завдяки цьому й вдалося закупити матеріали.

Дар'я Васильченко, організаторка акції:

Долучити людей до того, що можна самим робити щось хороше, самим скооперуватися, знайти небайдужих, знайти ідейників і разом з ними творити місто разом.

Окрім орнаментів, Набережну прикрасили авторським стрит-артом і мотиваційними цитатами, зокрема й Кузьми Скрябіна: "Змінюйте світ до кращого, дбайте про нього, бо ви в ньому живете".