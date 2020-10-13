Попри мирні домовленості, в Нагірному Карабасі не припиняються бої. У Єревані зранку заявили про повернення контролю над містом Гадрут. "Азербайджанські військові відкинуті на вихідні позиції" - повідомили у вірменському Міноборони. Про захоплення дев'яти населених пунктів, серед яких був і Гадрут - у п'ятницю заявив президент Азербайджану. А в районі Степанакерта триває розмінування території після бомбардувань.

Вірменська сторона каже, що під час вогневої атаки з боку Азербайджану не розірвалися десятки снарядів. У Єревані повідомляють про загибель п'ятдесятьох армійців під час удару, а загальна кількість вбитих - 480 солдатів. Нагадаю, під час перемовин 9 жовтня країни погодили перемир'я. Але вже кілька разів його порушували. У зриві домовленостей сторони звинувачують одна одну.