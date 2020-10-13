Член Координационного комитета Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко, который общался с политзаключенными в изоляторе КГБ.

Об этом сообщает Tut.by.

По словам адвоката Колесниковой Александра Пыльченко, в пятницу в СИЗО к оппозиционерке приезжали мужчины, которые предлагали ей отправиться на встречу с Лукашенко. Но она отказалась от нее, поскольку не была уверена в безопасности поездки.

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"Она сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь.

Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - рассказал Пыльченко.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали Беларусь освободить Колесникову.

Также мы писали о том, что в Беларуси исчезла адвокат Колесниковой.