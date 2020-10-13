Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко [ Редактировать ]
Член Координационного комитета Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко, который общался с политзаключенными в изоляторе КГБ.
Об этом сообщает Tut.by.
По словам адвоката Колесниковой Александра Пыльченко, в пятницу в СИЗО к оппозиционерке приезжали мужчины, которые предлагали ей отправиться на встречу с Лукашенко. Но она отказалась от нее, поскольку не была уверена в безопасности поездки.
"Она сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь.
Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", - рассказал Пыльченко.
Ранее сообщалось, что в ООН призвали Беларусь освободить Колесникову.
Также мы писали о том, что в Беларуси исчезла адвокат Колесниковой.
по теме
Сергею Тихановскому продлили арест
Судебное заседание по данному вопросу не проводилось
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко
Также под санкции попали старший сын Лукашенко Виктор, министр внутренних дел Беларуси и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей
У Білорусі стартував "новий етап насильства над народом" - Світлана Тихановська
Опоненти Лукашенка зібралися на недільний "марш гідності". Понад 600 людей затримали під час ходи - повідомляють правозахисники. Серед затриманих багато журналістів - білоруських та іноземних ЗМІ
В Евросоюзе введут санкции против Лукашенко
В понедельник, 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко
Лже-Тихановская в Европе: кто выдал себя за оппозиционерку
Мероприятие продлилось 40 минут, прежде чем его организаторы поняли, "что что-то не так"