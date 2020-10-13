Премьер Польши ушел на самоизоляцию [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий переходит на удаленный режим работы. Он ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Премьер сообщил, что правительство работает нормально.
"В связи с контактом с человеком, заразившимся COVID-19, в соответствии со всеми процедурами я отправляюсь в карантин", - написал он.
С начала пандемии в Польше подтвердили 135 тысяч случаев коронавируса, 3,1 тысяч заразившихся умерли, более 82 тысяч выздоровели.
Ранее мы сообщали, что в ВОЗ отрицают вторую волну COVID-19 в мире.
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