В ВОЗ отрицают вторую волну COVID-19 в мире [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об отсутствии второй волны коронавируса в мире. Рост заболеваемости наблюдается в некоторых странах.
Об этом в ходе конференции в Москве региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в Европе Дорит Ницан, передают "РИА Новости".
"Виды и формы коронавируса показывают, что нет никакой второй волны пандемии. Есть страны, где (в настоящее время - ред.) наблюдается рост, но есть и страны, где идет снижение. Мы смотрим на эту ситуацию на ежедневной основе, изучаем ситуацию в странах, где идет снижение (числа заболевших - ред.)", - сказала Ницан.
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