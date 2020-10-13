Медицинские амбулатории в Киеве, закрытые за последние шесть лет, будут снова открыты новой городской властью после выборов. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время посещения медицинских учреждений города.

"В Киеве не хватает поликлиник и больниц. Они переполнены посетителями, особенно сейчас, в период эпидемии. При этом больным людям зачастую приходится преодолевать несколько километров, чтобы попасть к врачу. В свое время мы приблизили медицину к людям, открыв по всему городу сто амбулаторий, но в результате «реформы» Порошенко-Супрун многие из них были закрыты", – сказал Александр Попов.

"Я считаю, что это преступление перед людьми, прежде всего – пожилыми. После выборов мы вновь откроем все амбулатории, чтобы киевляне получали качественную помощь в своем микрорайоне", – заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, во время руководства Александра Попова в КГГА (с 2010 по 2014 год) было капитально отремонтировано и укомплектовано инфекционное отделение Александровской больницы – единственное медицинское учреждение Киева, полностью подготовленное для лечения коронавируса.