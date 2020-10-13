Астрономы создали крупнейшую 3D-карту Вселенной [ Редактировать ]
Команда ученых из Института астрономии Маноа Гавайского университета (США) создала крупнейшую 3D-карту Вселенной в истории, используя оптическую съемку трех четвертей неба.
Она была произведена обсерваторией Pan-STARRS, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа гавайского архипелага, сообщает nv.ua.
В разработке самого большого трехмерного каталога звезд, галактик и квазаров был задействован искусственный интеллект. По словам ученых, он был необходим для идентификации объектов, определения характеристик и расстояния к ним.
"Используя современный алгоритм оптимизации, мы задействовали спектроскопический обучающий набор из почти 4 миллионов источников света, чтобы научить нейронную сеть предсказывать типы источников и расстояния до галактик, в то же время исправляя ослабление света пылью в Млечном Пути", - объяснил ведущий автор исследования Роберт Бек.
Авторы новой 3D-карты заявляют, что точность алгоритма в определении галактик составляет 98,1%, в определении звезд - 97,8%, а в определении квазаров - 96,6%.
Всю базу данных в виде таблицы можно загрузить по ссылке. Правда, ее размер составляет около 300 Гб.
Ранее сообщалось, что во Вселенной зафиксирован взрыв мощностью 5 млрд Солнц.
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