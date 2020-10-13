Заохочення за тортури: кат у погонах очолив поліцейський райвідділок на Миколаївщині

Били по черзі, удари наносили руками та ногами. 6 миколаївських правоохоронців обвинувачують у катуванні людини, - начебто так вони хотіли вибити у підозрюваного потрібну інформацію. Розслідування триває майже півроку. Один з фігурантів за цей час навіть встиг очолити райвідділок.