На Крещатике спецназ со стрельбой задержал грузинских гастролеров (видео) [ Редактировать ]
Источник: Страна
Около 18:00 на Крещатике в Киеве спецназ провел операцию по задержанию преступников. Были слышны выстрелы. Об этом сообщает "Страна.UA".
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в центре Киева спецназ провел задержание "разбойников, которые грабили валютчиков".
По данным "Киев оперативный", в центре города спецназовцы "КОРДа" задержали двух граждан Грузии за ограбление с применением оружия. Указанные лица ранее уже неоднократно задерживались, но почему-то суд их отпускал.
На фото с места события видно бойцов спецназа "Корд" и задержанного мужчину на асфальте. В серебристой иномарке с еврономерами выстрелами разбито заднее стекло.
Ранее сообщалось, что во Львовской многоэтажке застрелили "валютчика".
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