Задержание в центре Киева: появились подробности [ Редактировать ]
Во вторник, 13 октября, в центре Киева оперативники Национальной полиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Они подыскивали жертв возле обменников, после чего нападали на потерпевших и отбирали деньги.
Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре автомобиля и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие.
В результате выстрелов никто не пострадал. Преступники были задержаны. Злоумышленниками оказались иностранцы, ранее судимые за имущественные преступления.
Их задержание произошло после того, как они на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Кроме того, устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.
по теме
На Київщині відкрили Стелу пам'яті загиблим на Донбасі захисникам України
Під Києвом, у селищі Бородянка, понад 5 років люди чекали на місце, куди можна прийти покласти квіти та вшанувати пам'ять полеглих
Зберегти знижки на опалення: Віталій Кличко закликав депутатів терміново ухвалити соціальний законопроект
Цього опалювального сезону кияни ризикують платити за опалення більше - за словами мера Києва, все через бездіяльність Верховної Ради
Заохочення за тортури: кат у погонах очолив поліцейський райвідділок на Миколаївщині
Били по черзі, удари наносили руками та ногами. 6 миколаївських правоохоронців обвинувачують у катуванні людини, - начебто так вони хотіли вибити у підозрюваного потрібну інформацію. Розслідування триває майже півроку. Один з фігурантів за цей час навіть встиг очолити райвідділок.
Небезпечні відходи: як правильно утилізувати використані медичні маски
Як позбутися використаної маски, аби не зашкодити довкіллю та людям?
У Київських лікарнях закінчуються ліжка для хворих на коронавірус
За минулу добу у столиці захворіли 567 людей - це найбільше від початку епідемії COVID-19