В Україні за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей [ Редактировать ]
Тестів на COVID-19 по всій країні роблять замало. За їхньою кількістю ми на останньому місці в Європі. Та навіть з таким рівнем діагностики коронавірусна статистика в Україні зростає.
5 тисяч і 133 українці інфікувалися минулої доби. Більше ста людей померли. Та понад дві тисячі пацієнтів одужали. У лідерах за приростом хворих - Харківщина, Львівщина та столиця. На стаціонарному лікуванні по всій Україні понад 21 тисяча пацієнтів. Місць - бракує, тож у Міністерстві охорони здоров'я обіцяють збільшити ліжковий фонд.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ще є 6500, які готові бути введені в обіг, ще ми додамо 12 тисяч, ще ми будемо додавати ліжка в Академії медичних наук, різних інших закладах, але всьому є межа і якщо ми не зупинимось і не подумаємо, що ці речі пов'язані між собою - виконання правил і наше здоров'я - неможливо досягти здоров'я, не виконуючи правил.
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