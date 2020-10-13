Тестів на COVID-19 по всій країні роблять замало. За їхньою кількістю ми на останньому місці в Європі. Та навіть з таким рівнем діагностики коронавірусна статистика в Україні зростає.

5 тисяч і 133 українці інфікувалися минулої доби. Більше ста людей померли. Та понад дві тисячі пацієнтів одужали. У лідерах за приростом хворих - Харківщина, Львівщина та столиця. На стаціонарному лікуванні по всій Україні понад 21 тисяча пацієнтів. Місць - бракує, тож у Міністерстві охорони здоров'я обіцяють збільшити ліжковий фонд.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: