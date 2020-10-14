Тим часом кількість хворих на COVID-19 у Смілі тільки зростає

Щоб здати тест на Ковід, нині по всій країні люди шикуються у черги. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук вирішив показати велику проблему - на маленькому прикладі.

Містечко Сміла. Де на 50 тисяч жителів - працює лише одна лабораторія. Що біля неї відбувається - дивіться самі.

Так люди шикуються під смілянською поліклінікою, аби здати аналізи на ПЛР-тест. Охочих чимало, тому черга рухається згідно списку. Займають її ще вдосвіта - поліклінічна лабораторія працює з опів на дев'яту - і лише до обіду.

Ви записатись у 225 хотіли? - Да! - Ось, а це до лікаря, ось, дивіться, 227.

Кабінет лабораторії розташований на другому поверсі поліклініки, але місця там на всіх не вистачає. Багатьом доводиться чекати на вулиці. У черзі люди, яким потрібна довідка на роботу, або для виїзду за кордон, пацієнти з підозрою на COVID-19, чи вже інфіковані.

У пані Тетяни три тижні тому виявили коронавірус, після лікування її відправили на повторне тестування. Жінка шокована: вона - потенційний носій вірусу і стоїть у загальній черзі.

Тетяна Бойко, жителька Сміли:

У людей і температура є, і все інше. По перше, присісти навіть нема де, зовсім немає де присісти, черги страшні. Я, наприклад, записана 71 і не знаю, чи попаду сьогодні, чи ні.

Всередині ситуація ще жахливіша - своєї черги люди чекають або на міжповерхових прольотах, або просто сидячи на східцях. Усі намагаються тримати дистанцію.

Ви встанете, ні? Мені треба помити підлогу. Проходьте сюди.

Для Людмили епопея зі здачею тесту триває вже другу добу. Вчора вона весь день відстояла у черзі, аби отримати направлення. Сьогодні зранку чекає вже тут. Адже на всю 50-тисячну Смілу працює лише одна лабораторія.

Людмила, жителька Сміли:

Сміла - велика, ми вчора чекали цілий день і сьогодні стоїмо тут. Я вважаю, що керівництво міста має виділити ще один кабінет. Лікарі ж не винні, вони роблять все що можуть.

А медики і справді працюють до виснаження. За нормативами, закріплена за лабораторією бригада має за зміну відібрати 40 зразків на аналіз, проте тільки за вчорашній день тут прийняли 118 пацієнтів.

Нас двоє. Справляємось, медсестра ще одна є, ми справляємось - все добре.

Черг не уникнути, - кажуть у Смілянському міському відділі охорони здоров'я. Альтернативних лабораторій у місті немає, приватні теж не поспішають отримувати ліцензії на такі процедури. Збільшити кількість працівників відділ теж не може - для цього потрібно підписувати новий пакет послуг з Нацслужбою здоров'я.

Олег Лєвін, в.о. начальника відділу охорони здоров'я Смілянського міськвиконкому:

Ми сюди не можемо добавити людей, тому, що ці люди пройшли навчання. Так, вони були зафіксовані і ця бригада скомплектована.

Тим часом кількість хворих на COVID-19 у Смілі тільки зростає. Зрештою, як і по всій Україні.