В Киеве в День защитника ограничат движение/ Фото: kyiv.24tv.ua

В среду, 14 октября, на центральных улицах Киева частично ограничат движение в связи с проведением массовых мероприятий по случаю Дня защитника Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, ориентировочно с 9:00 до 14:00 состоится велопробег, посвященный Дню защитника Украины, по маршруту которого будет ограничено движение транспорта.

В частности, организаторы анонсировали следующий маршрут: площадь Михайловская - улица Михайловская - улица Крещатик - площадь Европейская - улица Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - площадь Славы - улица Лаврская.

Ориентировочно с 14:00 до 18:00 запланировано шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПA и Дня казачества.

Организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11.

В патрульной полиции призывают водителей планировать поездки по городу с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

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Также будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта, сообщает КП "Киевпастранс".

Так, с 11:00 и до окончания мероприятий предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов №№ 24, 62, 114, 118;

троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17.

В случае необходимости движение будет организовано:

троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;

автобусов №№ 24, 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Владимирской по действующим маршрутам, далее - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;

автобусов маршрута № 62 - от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;

автобусов маршрута № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - ул. Победы, далее по действующим маршрутом.

Напомним, 14 октября отмечают День защитника Украины.

Также в этот день отмечается большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.