У ліцеї імені Івана Богуна урочисто склали присягу майбутні військові [ Редактировать ]
Сьогодні по всій Україні тривають святкові заходи до Дня захисника. Зранку урочисту присягу складали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Захід відбувся у центрі столиці поблизу Маріїнського палацу. По завершенні церемонії майбутні захисники вітчизни пройшли святковим маршем на площі Конституції.
Відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста, готувати себе до військової служби як українського офіцера - клянемось жертовно служити та самовіддано захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось.
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