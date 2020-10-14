По завершенні церемонії майбутні захисники вітчизни пройшли святковим маршем на площі Конституції

Сьогодні по всій Україні тривають святкові заходи до Дня захисника. Зранку урочисту присягу складали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Захід відбувся у центрі столиці поблизу Маріїнського палацу. По завершенні церемонії майбутні захисники вітчизни пройшли святковим маршем на площі Конституції.