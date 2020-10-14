Школярі вже з понеділка підуть на відпочинок аж до 30 жовтня

У Кропивницькому через проведення виборів - міська влада вирішила відправити дітей на осінні канікули. Таке рішення ухвалили згідно рекомендацій Міносвіти. Школярі вже з понеділка підуть на відпочинок аж до 30 жовтня.

У мерії мотивували своє рішення тим, що більше пів сотні дільниць знаходяться у шкільних приміщеннях. Попри це, дитячі садки, навіть ті, де розташовані виборчі дільниці, продовжать роботу у штатному режимі.

Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради: