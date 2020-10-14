У Кропивницькому місцеві вибори "відправили" школярів на канікули [ Редактировать ]
У Кропивницькому через проведення виборів - міська влада вирішила відправити дітей на осінні канікули. Таке рішення ухвалили згідно рекомендацій Міносвіти. Школярі вже з понеділка підуть на відпочинок аж до 30 жовтня.
У мерії мотивували своє рішення тим, що більше пів сотні дільниць знаходяться у шкільних приміщеннях. Попри це, дитячі садки, навіть ті, де розташовані виборчі дільниці, продовжать роботу у штатному режимі.
Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради:
25 жовтня будуть у нас вибори і в наших закладах є 55 дільниць, які знаходяться на території закладів освіти і для того, щоб не було перетину між учасниками здобувачами освіти і комісіями, тими людьми, які приходять на виборчі дільниці і з'ясовують свої данні в списках.
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