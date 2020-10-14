Спортивні змагання - проводити можна, але без глядачів

Адаптивний карантин продовжили щонайменше до кінця року. Таке рішення напередодні ухвалив уряд. Суворого локдауну не буде, проте деякі обмеження посилили. Відтепер розважальні заклади, кафе та ресторани в усіх зонах, без винятку, працюватимуть до 22.00 години.

Дозволена кількість людей на масових заходах у зеленій зоні 50, у жовтій 30, а в помаранчевій - 20. Спортивні змагання - проводити можна, але без глядачів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: