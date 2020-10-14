Карантин в Україні продовжили до кінця 2020 року [ Редактировать ]
Адаптивний карантин продовжили щонайменше до кінця року. Таке рішення напередодні ухвалив уряд. Суворого локдауну не буде, проте деякі обмеження посилили. Відтепер розважальні заклади, кафе та ресторани в усіх зонах, без винятку, працюватимуть до 22.00 години.
Дозволена кількість людей на масових заходах у зеленій зоні 50, у жовтій 30, а в помаранчевій - 20. Спортивні змагання - проводити можна, але без глядачів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Запровадження додаткових обмежень, це абсолютно зважене рішення ми керуємось розрахунками наших експертів, наукового середовища українські академіки наголошують, що при збереженні теперішніх темпів зростання кількості хворих і недотримання карантинних обмежень медична система може не витримати і лікарі будуть вимушені кого рятувати, а кого ні.
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