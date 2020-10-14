День защитника: Зеленский обратился к украинцам (видео) [ Редактировать ]
В среду, 14 октября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня защитника. Видеообращение главы государства опубликовано на его официальной странице в Facebook.
Зеленский поздравил украинских военнослужащих с праздником, а также почтил память погибших защитников Украины минутой молчания.
"Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом - живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость", - сказал президент.
"Давайте никогда об этом не забывать. И слава нашим героям ежедневно, а не только в День защитника Украины", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память погибших за независимость Украины.
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