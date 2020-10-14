В среду, 14 октября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня защитника. Видеообращение главы государства опубликовано на его официальной странице в Facebook.

Зеленский поздравил украинских военнослужащих с праздником, а также почтил память погибших защитников Украины минутой молчания.

Читайте также Покров: что категорически нельзя делать

"Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом - живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость", - сказал президент.

"Давайте никогда об этом не забывать. И слава нашим героям ежедневно, а не только в День защитника Украины", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский почтил память погибших за независимость Украины.