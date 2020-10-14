В среду, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 14 октября отмечают День защитника Украины.

Также в этот день отмечается большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.