Зеленский почтил память погибших за независимость Украины [ Редактировать ]
В среду, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашей страны.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.
В церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, 14 октября отмечают День защитника Украины.
Также в этот день отмечается большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
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