"Останні 30 років київська влада та ті, хто біля неї, поводяться як окупанти. Витягують із міста все, що можна. Вони не мають ані поваги, ані любові до нашого міста", – заявив кандидат на посаду мера Києва Сергій Гусовський на форумі "Київ майбутнього".

Проблема, на думку політика, у неухваленому досі законі про столицю, який повернув би Києву справжнє самоврядування, якого столиця позбавлена вже 10 років стараннями ще Януковича. Адже зараз децентралізація оминула Київ, мер якого не має таких самих повноважень, як керманичі інших українських міст.

"Зараз у Києві виконавча влада не підпорядковується Київраді. Голова КМДА призначається Президентом, як і голови райдержадміністрацій. Звідси залежність від центральної влади. Виконавчим органам, фактично, байдуже, які рішення приймають у Київраді. Ми говоримо про те, що самоврядування столиці – ключове рішення того, щоб Київ був взірцем для інших міст України".

Ще одна проблема теперішньої київської влади – відсутність візії розвитку міста, вважає Сергій Гусовський. Йдеться про сучасну стратегію розвитку міста, генеральний план, який відповідає цій стратегії, закон про столицю, який відновить самоврядування і закон про агломерацію, щоб гармонізувати відносини Києва й міст-сателітів.

"Без вирішення цих фундаментальних питань буде продовжуватися хаотичне вирішення дрібних проблем. А все, що ми бачимо зараз, це точкові ініціативи, які не складаються в цілісну картину".

Сергій Гусовський очолює список кандидатів у депутати Київради від партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

"Ми йдемо до Київради з візією того, що потрібно зробити в місті. Київ – більше ніж місто, більше ніж столиця. Це місце сили для всього світу. Він обов’язково відродиться в такій іпостасі. Ми мрійники, які пропонують себе в форматі служіння громаді. Але є ключова позиція, яка відрізняє нас від інших мрійників – ми досвідчені й дієві".