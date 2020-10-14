Досвідченим курсантам призначили парламентські стипендії. 54 майбутні офіцери за успіхи в навчанні та зразкову дисципліну отримали сертифікати на стипендії від Верховної Ради України. Виплати отримуватимуть протягом усього навчального року.

Парламентські стипендії затвердили цьогоріч, але сподіваються що це стане традицією і в майбутньому.

Церемонія вручення відбулася на площі Конституції перед Верховною Радою. У ній взяли участь очільники парламенту, народні депутати, міністри, голови відомств, представники військових вишів та учасники бойових дій.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Кожен з нас робить свій внесок в захист нашої батьківщини, і кожен з нас повинен пам'ятати, що саме від нього буде залежати, яке майбутнє буде завтра у нашої держави.

Роман Негірко, курсант: