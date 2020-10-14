Найкращих курсантів військових ВИШів до свята нагородили парламентськими стипендіями.

Фінансово підтримали 54 майбутніх офіцерів. Сертифікати їм урочисто вручили на площі перед Верховною Радою. Щоправда, сума винагороди утаємничена.

Парламентська стипендія - це новація цього року. Та політики сподіваються, що вона стане традиційною.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Кожен з нас робить свій внесок в захист нашої батьківщини, і кожен з нас повинен пам'ятати, що саме від нього буде залежати, яке майбутнє буде завтра у нашої держави.

Роман Негірко, курсант:

Відчуття - найкращі, але неочікувано. Це сертифікат на отримання стипендії від Верховної Ради. Від нашої Академії відбирали курсантів-відмінників навчання. Особисто я дуже хвилювався перед врученням, дізнався я за чотири дні до цього.

Максим Кравченко, курсант: