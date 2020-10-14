Їх згадують, їм дякують та вшановують. В Україні сьогодні, 14 жовтня, на Покрову - День захисника.

І нинішній день минув під знаком цього свята. Українських воїнів, тих, хто боронить батьківщину, і тих, хто поклав за неї життя - вшановували по всій країні. Від Заходу - до Сходу. І перші особи держави, і пересічні українці.

Свою військову форму та нагороди Олег Штефан одягає лише у святкові чи пам'ятні дні. Покрова - теж у цьому переліку. Від самого початку АТО Олег взяв у руки зброю і став на захист України. У лавах батальйону "Донбас" він звільняв Слов'янськ, Бахмут, Лисичанськ… і 27 серпня потрапив у полон під Іловайськом.

На цих кадрах принизливого допиту українських вояків Олег на задньому плані. Понад 4 місяці сержант-розвідник провів у полоні російських найманців. Та про те, що добровольцем пішов воювати, ані трохи не шкодує. Каже: що доведеться захищати країну, зрозумів ще у лютому 2014 року, коли на Майдані втратив друга. Та от тільки на фронт Олегові тепер зась - катування найманців далися взнаки.

Олег Штефан, учасник бойових дій:

Після полону так склалося здоров'я, що не можливо туди вернутись. Мало зробив для країни, для свого народу. Пішов би знову.

Вшанувати полеглих і привітати живих побратимів Олег збирається в колоні святкового автопробігу. На нього ветеран вирушить на своєму старенькому фронтовому УАЗі, який разом з ним пройшов Іловайський котел. Каже: цей "залізний кінь" дочекався його з полону.

Ця машина мабуть зі мною до кінця життя залишиться, бо це спогади про хлопців, про Іловайськ. Вона назавжди залишиться зі мною - ця машина.

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У Дніпрі героїв вшановували на Алеї Небесної сотні. За 6 років війни на Сході Дніпропетровщина втратила понад 600 захисників - тут ім'я і світлина кожного.

Нещодавно з'явилося й фото Артема Бондаренка - він загинув першого вересня під час гасіння пожежі на Луганщині. У 2014 році чоловік пішов до лав Збройних сил. Після першої демобілізації повернувся на фронт за контрактом. Пройшов усі гарячі точки Донбасу, а смерть знайшов на мирній землі.

Олеся Бондаренко, сестра загиблого Артема Бондаренка:

До сих пор не известно, почему был пожар, толи взрывали снаряды, толи поджог, толи просто стихийное бедствие.

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У Чернівцях святкування відбулися на Центральній площі. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку містяни згадали захисників - тих, хто зараз воює на Донбасі, і тих, хто не повернувся. Їх вшанували хвилиною мовчання. Опісля усі присутні поклали квіти до стели пам'яті Героїв.

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У Львові на Меморіалі Героїв Небесної Сотні воїни братства ветеранів повстанської армії підняли національний прапор. У пам'ять про загиблих захисників України пролунали постріли. Після молитви - запалили лампадки.

Учасники АТО, ООС та жителі Львова мирною ходою пройшлися вулицями міста. У руках люди несли кількаметрові синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. А також фотографії українських воїнів і плакати із патріотичним гаслами.

Богдан Федун, учасник маршу:

У цей день ми маємо показувати молодим поколінням, що у нас є воїни, які захищали цю країну. І щоб молоде покоління до них тягнулося і було готове також захищати цю країну.

Сьогодні у кожному місті та селі загиблих бійців згадали хвилиною мовчання. А живих - словами вдячності. Адже герої війни в незалежній Україні довели: готові будь-якої миті стати на захист своєї землі.