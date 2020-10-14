"Банальним і не новим" перше запитання президента до українців називають політологи. Кажуть: ініціативу максимального покарання для корупціонерів президенти висловлювали неодноразово, але посадок - як не було, так і нема. Хоча суспільний запит на покарання хабарників є. Тож не сумніваються, що відповідь більшості респондентів буде схвальною.

Володимир Фесенко, політолог: