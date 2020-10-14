Покарання для корупціонерів: політолог прокоментував амбіційні наміри Президента Зеленського [ Редактировать ]
"Банальним і не новим" перше запитання президента до українців називають політологи. Кажуть: ініціативу максимального покарання для корупціонерів президенти висловлювали неодноразово, але посадок - як не було, так і нема. Хоча суспільний запит на покарання хабарників є. Тож не сумніваються, що відповідь більшості респондентів буде схвальною.
Володимир Фесенко, політолог:
Що означає у великих масштабах? Які критерії? Другий важливий момент - це ефективність покарання. У нас поки що проблема саме в цьому. Перш ніж вводити пожиттєве покарання за корупцію у великих масштабах, було б бажано, щоб когось з високопосадовців покарали за корупцію у великих масштабах хоча б не пожиттєво, а на років 10-15.
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