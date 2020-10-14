Володимир Зеленський оприлюднив перше питання соціологічного опитування [ Редактировать ]
Перший пішов. Запитання, з якого почнуть опитувальник президента, сьогодні озвучив Володимир Зеленський. Відповісти на нього українці зможуть під час місцевих виборів. Тож яке воно, перше запитання?
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання № 1: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна - це ти.
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