Перший пішов. Запитання, з якого почнуть опитувальник президента, сьогодні озвучив Володимир Зеленський. Відповісти на нього українці зможуть під час місцевих виборів. Тож яке воно, перше запитання?

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою і ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання № 1: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна - це ти.