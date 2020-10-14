Богослужіння до свята Покрови провели у Києво-Печерській лаврі. Разом з вірянами на молебні побували й наші кореспонденти.

Святкове Богослужіння на честь Покрови провели в основному храмі Києво-Печерської Лаври. Очолює службу намісник Митрополит Павло.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Нехай Господь оберігає кожного, дарує всім вам здоров'я, довголіття, радості. Щоб ми любили одне одного і жили в злагоді. Там, де є Бог - там має панувати любов. Сердечно вітаю з великим і радісним святом і на всіх вас призиваю Боже благословіння.

Служби в Києво-Печерській Лаврі почали правити ще з вечора. Усе - аби вшанувати заступницю людства, пресвяту Богородицю.

За легендою, цього дня військо древніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Жителі міста почали молитися Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця явилася перед людьми, вкрила їх своїм покровом і заховала від ворогів. Після такого чуда Аскольд і його дружинники прийняли хрещення. Тож цього дня віруючі звертаються до Богородиці по допомогу.

Олена, жителька Харкова:

Приїхали вперше. Хочеться побачити. Особливо у це свято. Особливо коли їх два: і Козацтво і Покрова.

З 1999 року 14 жовтня в Україні відзначається і День українського козацтва. Існує безліч народних прикмет, пов'язаних зі святом Покрови. Дехто каже, що незаміжнім дівчатам сьогодні варто просити про щасливе подружнє життя. А дехто вірить: яка погода на Покрову, такою буде і зима.