Проект "Артеміда": вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця [ Редактировать ]
Вісім країн підписали угоду про освоєння Місяця. Серед них Австралія, Канада, Італія, Японія, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія та США.
Як повідомили в НАСА, йдеться про міжнародну програму під назвою "Артеміда". У її рамках планують висадити на Місяць першу жінку.
Передбачають, що "Артеміда" стане найширшою міжнародною програмою дослідження космосу людством.
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